Фестивал се превърна в кърваво меле: Нападения, изнасилвания и грабежи потресоха Франция (ВИДЕО)

Над 240 души бяха арестувани, двама души бяха намушкани, а други – изнасилени, след като най-големият музикален фестивал на открито във Франция се превърна в сцена на жестоко насилие. 40-годишен мъж и жена, чиито имена не са оповестени, са били нападнати в ранните часове на понеделник по време на "Fête de la Musique" ("Празник на музиката") – национално "улично парти", на което са присъствали милиони посетители. Полицията съобщава също за два предполагаеми случая на изнасилване, множество други сексуални нападения, грабежи и момичета, намушкани със спринцовки, през тази нощ на анархия.

Източник от разследването заяви: "Записите от камерите на "Fête de la Musique" се проучват, за да се опитаме да открием онези, които използват ножове, за да намушкват хора. Съобщава се за нападения и по улиците на Париж, където хулигани са започнали сбивания в центъра на града.

Били са счупени прозорци на коли и са били направени опити за проникване в магазини, регистрирани са и множество кражби. Само в Париж са били извършени около 148 ареста, според говорител на Министерството на вътрешните работи, а "243 в цяла Франция". Съобщава се за повече от десет случая, в които жени са били нападнати със спринцовки, като в телата им са били инжектирани неизвестни вещества.

Освен това в Париж е бил временно задържан мъж за "носене на спринцовки на колана си", но след това е успял да избяга. Млада жена в 9-о предградие е била убодена, а след това изнасилена от мъж в частен дом около 21:30 ч., съобщи говорителят на Министерството на вътрешните работи. В северното предградие Гани 48-годишен мъж е бил арестуван по подозрение в сексуално посегателство над 12-годишно момиче. А в Ножан-сюр-Марн, друго парижко предградие, 15-годишно момиче също съобщава, че е било изнасилено след като е присъствало на концерт.

Над два милиона души са посетили фестивала в Париж, където първите безредици са започнали малко след 23:00 ч. в района Шатле, близо до катедралата "Нотр Дам", пише "Daily Mail". "Улиците станаха опасно препълнени и нарушителите се възползваха от това", заявява свидетел, който е пожелал да остане анонимен. "Група млади мъже – някои от които с футболни фланелки на "Пари Сен Жермен" – започнаха да нанасят удари на хората, предизвиквайки хаос. Хората крещяха и съществуваше реална опасност сблъсъците да доведат до масова паника, докато хората се опитваха да избягат."

Сблъсъци е имало и от другата страна на река Сена, в квартал Сен Жермен де Пре, където полицаите са използвали сълзотворен газ, за да овладеят тълпите.

La France est devenue :

- Une usine à racailles

- Une fabrique de débiles consanguins

- Une pourvoyeuse de déchets sociétaux

- Un refuge de tarés à QI négatif

Diagnostic vital désespéré...pic.twitter.com/mCFYEOiFkG