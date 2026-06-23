Фестивал се превърна в кърваво меле: Нападения, изнасилвания и грабежи потресоха Франция (ВИДЕО)

Над 240 души бяха арестувани, двама души бяха намушкани, а други – изнасилени, след като най-големият музикален фестивал на открито във Франция се превърна в сцена на жестоко насилие. 40-годишен мъж и жена, чиито имена не са оповестени, са били нападнати в ранните часове на понеделник по време на "Fête de la Musique" ("Празник на музиката") – национално "улично парти", на което са присъствали милиони посетители. Полицията съобщава също за два предполагаеми случая на изнасилване, множество други сексуални нападения, грабежи и момичета, намушкани със спринцовки, през тази нощ на анархия.
🔴🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — De nombreuses voitures garées dans les rues de Paris ont été complètement détruites par des jeunes lors de la Fête de la musique. pic.twitter.com/4Y3ZJentVI— Bastion (@BastionMediaFR) June 22, 2026
Източник от разследването заяви: "Записите от камерите на "Fête de la Musique" се проучват, за да се опитаме да открием онези, които използват ножове, за да намушкват хора. Съобщава се за нападения и по улиците на Париж, където хулигани са започнали сбивания в центъра на града.
🇫🇷🔴Youths twerked on destroyed cars in Paris during the Festival of Music (Fête de la Musique) amid scenes of chaos.— Remix News & Views (@RMXnews) June 22, 2026
Despite 243 arrests nationwide and 148 in Paris alone, the French Interior Ministry reported "the situation across the country was under control."
Follow:… pic.twitter.com/mlPWzUQyPr
Били са счупени прозорци на коли и са били направени опити за проникване в магазини, регистрирани са и множество кражби. Само в Париж са били извършени около 148 ареста, според говорител на Министерството на вътрешните работи, а "243 в цяла Франция". Съобщава се за повече от десет случая, в които жени са били нападнати със спринцовки, като в телата им са били инжектирани неизвестни вещества.
🇫🇷 Das Musikfestival Fête de la Musique in Frankreich ist in Gewalt und Chaos ausgeartet. Die Polizei nahm landesweit 243 Personen nach schweren Ausschreitungen, Messerangriffen und sexuellen Übergriffen fest. Allein in der Hauptstadt Paris meldeten die Sicherheitskräfte 148… pic.twitter.com/nghPwZiKZC— Nachrichten (@NewsFokus) June 23, 2026
Освен това в Париж е бил временно задържан мъж за "носене на спринцовки на колана си", но след това е успял да избяга. Млада жена в 9-о предградие е била убодена, а след това изнасилена от мъж в частен дом около 21:30 ч., съобщи говорителят на Министерството на вътрешните работи. В северното предградие Гани 48-годишен мъж е бил арестуван по подозрение в сексуално посегателство над 12-годишно момиче. А в Ножан-сюр-Марн, друго парижко предградие, 15-годишно момиче също съобщава, че е било изнасилено след като е присъствало на концерт.
Много жега, дрога и алкохол
Над два милиона души са посетили фестивала в Париж, където първите безредици са започнали малко след 23:00 ч. в района Шатле, близо до катедралата "Нотр Дам", пише "Daily Mail". "Улиците станаха опасно препълнени и нарушителите се възползваха от това", заявява свидетел, който е пожелал да остане анонимен. "Група млади мъже – някои от които с футболни фланелки на "Пари Сен Жермен" – започнаха да нанасят удари на хората, предизвиквайки хаос. Хората крещяха и съществуваше реална опасност сблъсъците да доведат до масова паника, докато хората се опитваха да избягат."
🇫🇷Black youths jump on the roof a man's car and start dancing during the Festival of Music (Fête de la Musique) in Paris.— Remix News & Views (@RMXnews) June 22, 2026
While he is trying to do his job, these youths refuse to stop dancing on his roof even after he pleads with them.
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Сблъсъци е имало и от другата страна на река Сена, в квартал Сен Жермен де Пре, където полицаите са използвали сълзотворен газ, за да овладеят тълпите.
La France est devenue :— Napo Léon (@NapoLeon1226391) June 22, 2026
- Une usine à racailles
- Une fabrique de débiles consanguins
- Une pourvoyeuse de déchets sociétaux
- Un refuge de tarés à QI négatif
Diagnostic vital désespéré...pic.twitter.com/mCFYEOiFkG
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През уикенда в Париж бяха регистрирани тропически температури от над 30 °C, което засили опасенията, че на фестивала ще възникнат безредици. Алкохолът беше официално забранен, но много хора са носели свои собствени бутилки с вино, бира и спиртни напитки, а марихуана се е пушела открито.
🔴 FLASH - Paris (75) — Énormément de monde également à La Villette pour la Fête de la Musique 2026.— FranceUnie 🇫🇷 (@FranceSouvUnie) June 22, 2026
(©️ sixtion_)#fetedelamusique #FDLM https://t.co/1XJGO0vB6q pic.twitter.com/4B9LtoFgRP
🔴🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Protoxyde d’azote, déchets et nourriture au sol : Châtelet s’est transformé en déchèterie à ciel ouvert après la Fête de la musique.— Bastion (@BastionMediaFR) June 22, 2026
« C’est l’apocalypse, je n’ai jamais vu Paris dans un tel état. Emmanuel Grégoire aime qu’on vive dans une déchèterie,… pic.twitter.com/qlCiEFvX8N
На това ежегодно безплатно музикално събитие се изявяват предимно непрофесионални артисти по улиците, площадите и булевардите. То се провежда вече повече от 40 години, а по-рано през годината Ламия Ел Аарадже, заместник-кмет на Париж, призова "младежта на Европа да дойде и да се забавлява". Призивът дойде въпреки инцидентите с хулиганство и сексуални нападения през 2025 г. на същия фестивал. Г-жа Ел Аараже заяви: "Миналата година имаше негативно въздействие върху общественото пространство, имаше ексцесии, инциденти, много сексуално насилие.", добавя "Daily Mail".