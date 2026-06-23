"Видях краката му във въздуха и как полита надолу": Разказ на очевидец на трагедията на "Лъвов мост"

Всичко се случи буквално пред мен, на метър-два разстояние. На светофара мъж започна да крещи на загиналия, след това пресече, отиде при него и го сграбчи за дрехите. Той се отскубне, пресече към моста. Искаше да си тръгне, но не успя. Другият мъж тръгна след него, хвана го и започна да крещи за някакви 40 евро. Това чух. Това разказа Румяна Александрова, която става очевидец на трагедията на "Лъвов мост" в понеделник.

ОЩЕ: Откриха тялото на мъж на Лъвов мост, трима са в ареста

По думите ѝ всичко стана за секунди. "В следващия момент вече беше сграбчил момчето за дрехите и го беше притиснал към парапета. После просто го изблъска. И миг по-късно видях как краката му вече са във въздуха и той полита надолу", разказа жената.

Тя беше категорична, че само един мъж е проявил агресия спрямо жертвата. "Другите двама не участваха. Те бяха приятели на мъжа, който бутна момчето", потвърди очевидката.

Мъжете се опитали да си тръгнат. Пресякли на светофара и се насочили към пазара. "Видях патрулна кола и веднага казах на полицаите. Те реагираха бързо и задържаха мъжете", сподели още Александрова.

До този момент жената не е била разпитвана като свидетел в полицията.