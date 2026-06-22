Невзоров е в България от дни, разпитан е по разследването за Баба Алино

Украинският инвеститор Олег Невзоров, чието име е в центъра на скандала около комплекса в местността Баба Алино край Варна, е влязъл в България още на 16 юни и е бил установен от служители на МВР. За това е била уведомена и Окръжната прокуратура във Варна, съобщава БНТ.

По информация на държавната телевизия Невзоров е бил разпитан като свидетел по образуваните досъдебни производства, свързани със съмнения за незаконно строителство в района. Срещу него не е издадена заповед за задържане.

Невзоров е локализиран веднага при стъпването му в България, каза пред журналисти директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов. По думите му Невзоров е осигурен на компетентната прокуратура за последващи процесуално-следствени действия. Златанов отказа подробности кога и откъде Невзоров е влязал в България, посочвайки, че инфомацията е за нуждите на прокуратурата и на МВР. Още: Ала-Бала в Баба Алино: Удря ли Путин незаконния град на украинската мафия край Варна?

Среща със собственици

Новината идва само часове след като стана ясно, че украинският бизнесмен е провел среща със собственици на имоти в комплекса "Форест клуб". От свързани с корпорация "КУБ" профили в социалните мрежи бяха публикувани снимки от събитието, на които Невзоров разговаря с инвеститори и собственици на къщи.

Появата му на публична среща предизвика интерес, тъй като преди около три седмици вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че продължава работата по установяване на местонахождението на Невзоров и други лица във връзка с разследването на случая около незаконното селище в Баба Алино. Макар украинският предприемач никога да не е бил официално обявяван за издирване, думите на министъра създадоха впечатление, че властите активно се опитват да го открият.

По време на срещата със собствениците Невзоров и представители на компанията са обсъдили издадените от кмета на Варна Благомир Коцев заповеди, свързани с комплекса. От "КУБ" и "Форест клуб" заявиха, че ще осигурят пълна правна подкрепа на всички собственици и ще обжалват по съдебен ред предприетите административни действия. Още: "Незаконният град в града се разраства": Стотици незаконни сгради, бутането им ще отнеме години

От дружеството твърдят, че разполагат с цялата необходима документация, разрешителни и съгласувания, които според тях доказват законосъобразността на проекта. Компанията обяви още, че ще използва всички законови средства, за да защити интересите на инвеститорите и бъдещето на комплекса.

Случаят "Баба Алино" предизвика широк обществен отзвук след проверки на институциите и последвали действия срещу десетки постройки, за които има съмнения, че са изградени в нарушение на строителното законодателство. Междувременно инвеститорите в комплекса настояват, че са придобили имотите си добросъвестно и очакват спорът да бъде решен в съда.