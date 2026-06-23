Русия извършва масов биотероризъм с антракс - предупреждение на ГУР

На временно окупираната територия на Херсонска област руските нашественици умишлено създават условия за разпространение на причинителя на антракс - сибирска язва. Това съобщиха от Главното разузнавателно управление на Украйна. Става въпрос за извозване на трупове на добитък, заразен с антракс, към окупирания регион. Общо на територията има около 50 такива обекта, като около десет от тях представляват най-голяма опасност. Те се намират в района на населените места Аскания-Нова, Скадовск и Зализни порт.

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Липса на санитарен контрол

Руснаците се освобождават от заразените животни, без да спазват никакви санитарни норми. Труповете на животните не се изгарят, а просто се заравят. Много от обектите са в изключително занемарено състояние в близост до пътища и населени места – разстоянието на някои от тях до жилищните сгради е по-малко от 1 километър, информират от украинското разузнаване.

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Гробищата за животни нямат нито плътни огради, нито други защитни съоръжения. Почвата над гробните места с времето се сляга, но руската окупационна администрация не извършва необходимото поддържане, за да се гарантира биологичната безопасност.

Висок риск от зараза

Част от обектите са разположени на територии с високи подпочвени води, което допълнително увеличава риска от разпространение на причинителя на антракс. Спорите на бактерията могат да запазят жизнеспособността си в почвата от няколко десетилетия до сто години.

Безконтролното погребване на заразени животни и игнорирането на мерките за безопасност от страна на руските окупатори представляват пряка заплаха за цивилното население, както и за аграрния сектор на Херсонска област поради опасността от заразяване на почвите и здравите животни.

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Умишленото или небрежно създаване на условия за епидемия от антракс е поредното престъпление на държавата-агресор, което може да се разглежда като акт на биологичен тероризъм срещу цивилното население във временно окупираните територии на Украйна.