Цунами в магазина: Проливните дъждове предизвикаха срутване и наводнение в супермаркет (ВИДЕО)

Шокиращо видео показва как купувачи се разбягват, когато част от покрива на магазин за търговия на едро в Ню Джърси се срути и вълна заля търговския обект. До там се стигна след проливни дъждове, които продължиха часове наред. Срутването на покрива на магазин за едро BJ's в Оушън Тауншип стана малко след 11:00 часа местно време в понеделник, предаде NBC New York.

Като истинско цунами

Запис от охранителни камери показва купувачи, които се разхождат наоколо, когато покривът внезапно се срутва, изливайки вода върху рафтовете с хлебни изделия.

Хората вътре в магазина са забелязани да бягат, когато вълна вода започва да събаря всичко по пътя си - като истинско цунами.

Има ли пострадали?

Двама души за кратко бяха заклещени в отломките, но успяха да се измъкнат. Въпреки десетките купувачи и служители в магазина по това време, за щастие няма съобщения за пострадали, според шерифската служба на окръг Монмът.

The roof of a store in the state of New Jersey collapsed amid heavy rains.



No one was injured as a result of the incident. pic.twitter.com/lSLlmzQPvH — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026

Бурите в САЩ

Мощни бури излязоха с инчове дъжд в района на Ню Йорк, като части от Лонг Айлънд и брега на Джърси бяха особено засегнати. На някои места валяха до три инча дъжд на час. Само на няколко мили разстояние, в Асбъри Парк, следобедните проливни дъждове заляха езерото Уесли - едно от многобройните внезапни наводнения по крайбрежието на Джърси. ОЩЕ: Земята се разцепи без трус: Вулкан от кал и газ изригна в Албания (СНИМКА)