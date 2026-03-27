Пострадалите при инцидента с нож са извън опасност

Нощта е преминала спокойно за единия 63-годишен пациент, който беше опериран късно снощи, след като пострада при инцидент в нож в София, съобщиха от болница "Пирогов". Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болницата.

Раната на 65-годишния негов сънародник, който пострада при същия инцидент, е била хирургически обработена и към момента той вече не е пациент на болницата.

От Военномедицинска академия съобщиха за БТА, че раните на двете пострадали жени, откарани в болничното заведение, са обработени, и те са освободени без нужда от хоспитализация.

Припомняме, че в четвъртък вечерта жена намушка четирима души с нож в централната част на София - в района на бул. "Драган Цанков" и "Евлоги и Христо Георгиеви". От Центъра за спешна медицинска помощ казаха, че в 19:29 часа са получили сигнал за двама души, които са ранени на метростанция "Стадион Васил Левски".

Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две жени, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх" в посока хотел "Хемус".