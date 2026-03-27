След издирване: Задържаха жената, нападнала с нож четирима души в София

След издирване жената, намушкала с нож четирима души в центъра на София, е задържана. Припомняме, че тя намушка четирима души с нож в централната част на София - в района на бул. "Драган Цанков" и "Евлоги и Христо Георгиеви".

От Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха, че в 19:29 часа са получили сигнал за двама души, които са ранени на метростанция "Стадион Васил Левски". Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две момичета, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх" в посока хотел "Хемус".

Спешните екипи са откарали пострадалите в УМБАЛСМ "Пирогов" и във Военно-медицинска академия.