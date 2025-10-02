Войната в Украйна:

02 октомври 2025, 10:51 часа 308 прочитания 0 коментара
Потрошил автомобил с брадва: Задържаха криминално проявен

Скандал между двама мъже, при който единият нанасял удари с брадва по лек автомобил „ВАЗ“ забелязали служители на РУ-Елин Пелин около 21 часа снощи, докато извършвали обход по бул. „Новоселци“, съобщават от СДВР. При вида на полицейския автомобил обаче мъжът побегнал.

На място униформените установили, че колата е със счупени предното панорамно стъкло и стъкло на предна дясна врата и с пробит преден капак.

Служителите на реда бързо издирили и задържали извършителя на деянието – криминално проявен местен жител. Работата по пълното документиране на случая продължава.

Около 15.40 часа вчера, в Долна баня, автопатрул на РУ-Костенец спрял и проверил лек автомобил „Тойота“, управляван от жителка на с. Марица.

Водачката била тествана за употреба на алкохол, при което дрегерът отчел 1.35 промила. Задържана е за срок до 24 часа и срещу нея е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК.

