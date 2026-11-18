Близо 500 грама метамфетамин, марихуана, екстази и амфетамин са открити в таксиметров автомобил в София при специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението. Задържан е 64-годишният шофьор, който е криминално проявен и осъждан. Тестът му за наркотици е отчел положителен резултат. Операцията е проведена вечерта на 16 ноември след получена информация за мъж, който разпространявал наркотични вещества в столицата.

След установяване на самоличността му криминалисти от Четвърто районно управление спрели за проверка управляваното от него такси на ул. „Димитър Манов“.

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При извършените процесуално-следствени действия у мъжа бил открит и иззет пакет с около 10 грама марихуана. В автомобила полицаите намерили близо 40 таблетки екстази, 16 пакета с марихуана, голямо количество кристали, амфетамин на прах, както и 570 евро и 100 щатски долара.

Според експертната справка иззетите наркотични вещества са близо 500 грама метамфетамин, близо 70 грама марихуана, над 11 грама екстази и повече от 9 грама амфетамин.

Наркотестът на 64-годишния шофьор е отчел положителен резултат. Очаква се резултатът от взетата му кръвна проба.

Първоначално мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение. С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа. На 19 ноември предстои прокуратурата да внесе в Софийския градски съд искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.