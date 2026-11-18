Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени решението, с което беше назначен изпълняващ функциите председател на Административния съд в Пловдив. Решението на магистратите е по жалба на министъра на правосъдието и поставя ясна граница срещу практиката във Висшия съдебен съвет (ВСС) ключови кадрови решения да се взимат в последния момент. Според върховните съдии Съдийската колегия на ВСС е нарушила процедурата и е лишила правосъдния министър от законното му право сам да номинира временен ръководител на съда.

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Казусът е от заседанието на колегията на 7 юли тази година. Тогава в дневния ред извънредно е била вкарана точка за избор на временен шеф на пловдивския административен съд след предсрочното прекратяване на мандата на предишния ръководител. Министърът на правосъдието обаче изобщо не е бил уведомен навреме за това допълнение, поради което не е могъл нито да присъства на заседанието, нито да направи своя номинация.

От ВАС подчертават, че по този начин кадровиците в съдебната власт са ограничили министъра да упражни правомощията си, дадени му с последните промени в Закона за съдебната власт (в сила от 1 юли 2026 г.).

Проблемът с извънредните точки в дневния ред на съвета не е изолиран случай. Още на 21 юли 2026 г. министърът на правосъдието Николай Найденов изпрати официално писмо и до Прокурорската колегия на ВСС с призив да спре практиката да вкарва допълнителни точки в последния момент, тъй като така се блокира предварителното уведомяване както на участниците в заседанието, така и на самия министър.