Прегазилият кучето Мая лекар е избягал от България - да или не?

Разкритият като виновен, че е прегазил кучето Мая в столичния квартал "Разсадника" гръден хирург Ненад Цоневски вече не е в България - това твърди в личния си профил във Facebook Николай Попов, бащата на трагично загиналата в катастрофа с ТИР близо до Луковит 12-годишна Сияна. Официално потвърждение от Гранична полиция няма - но по-рано днес (12 ноември) говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев отхвърли тази информация: "Чуваме слухове, че той е напуснал пределите на страната. По справките, които имаме до днешна дата, днешен час, няма никакви данни за преминаване на граничните пунктове за Република Македония".

За лекаря, на когото е повдигнато официално обвинение, Николаев каза още: "Обвиняемият не е дал обяснения, той не е бил задържан от полицейските органи в хода на проверката, но разследващите органи са в контакт с него, вероятно в най-скоро време ще имаме информация каква е неговата версия за случилото се (...) Чрез неговия адвокат се е свързал неколкократно и е проявил желание да съдейства на разследването" - Още: Прокуратурата обвини доктора, прегазил кучето Мая

Още на 10 ноември Actualno.com получи неофициална информация, че Цоневски скоропостижно се е изнесъл от апартамента, в който е живеел в "Разсадника" - веднага, след като случаят с прегазеното куче почна да нашумява. Отново по наша информация в деня, в който лекарят прегази Мая, той не е бил на смяна във ВМА - а именно това е било едно от оправданията, които е дал пред полицаи за деянието си, според свидетелски разказ - Още: "Не заслужава да бъде доктор": Хирург от ВМА е обвинен, че умишлено е прегазил куче (ВИДЕО, 18+)

Извършеното от Цоневски е наказуемо според Наказателния кодекс - по член 325б. Според текста на закона, "който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и с глоба от 1000 до 5000 лева". Възможно е обаче наказанието да е по-тежко - 2 до 8 години затвор и глоба от 2000 до 10 000 лева, ако увреждането/смъртта са причинени "по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост".