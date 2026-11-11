С промени в правилника за социално подпомагане: Въвеждат ясни правила за коледни и великденски помощи

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с които се въвеждат по-ясни правила за предоставяне на социални помощи за посрещане на великденските и коледните празници. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Право на помощта ще имат хора от осем определени групи, които получават социално подпомагане.

Сред тях са лицата, получаващи еднократни, месечни или целеви социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане. Право на подкрепа ще имат и хората, които получават помощ за отопление за текущия отоплителен сезон, както и младежи на възраст между 18 и 21 години, напускащи резидентна грижа, които са получили помощ за покриване на първоначалните си потребности.

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Право на новата целева помощ ще имат също семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия от починал родител, деца, настанени при роднини, близки или в приемни семейства, ветерани от войните, както и военноинвалиди и военнопострадали, получаващи помощ от Агенцията за социално подпомагане.

Получената помощ няма да се счита за доход при определяне на правото на други помощи и форми на подкрепа в областта на социалното подпомагане, семейните помощи за деца, подкрепата за хората с увреждания и закрилата на детето.

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С новите разпоредби се разширява и обхватът на подкрепата за младежи, които започват самостоятелен живот. Право на помощ за покриване на разходите за този преход вече ще имат не само младежите, които напускат социална услуга или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, но и тези, които напускат приемно семейство. Промените ще допринесат за по-голяма правна сигурност, еднакво прилагане на правилата и по-добър достъп до социална подкрепа за хората и семействата, които имат право на нея.

През март т.г. парламентарната комисия по труда и социалната политика към 51-вото Народно събрание подкрепи на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане. Проектът предвиждаше въвеждането на нова социална помощ, която да се предоставя два пъти годишно – в навечерието на Великден и Коледа.

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