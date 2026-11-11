Ерата "Майкъл Карик" приключи: Манчестър Юнайтед се разбра със следващия си мениджър

Манчестър Юнайтед е все по-близо до назначаването на нов мениджър, който да наследи Майкъл Карик. Управителният съвет на клуба взе решение да се раздели с Карик по време на настоящата пауза за международни мачове поради кошмарната серия, в която се намира. Резултатите бяха катастрофални - едва две победи в последните 10 мача от Висшата лига, които отреждат на тима 18-о място в класирането. След равенството 4:4 с Астън Вила през уикенда Карик настоя, че не мисли да подаде оставка. Въпреки това, според информациите, управителният съвет на Юнайтед иска новият мениджър да бъде назначен преди мача с Ливърпул на "Анфийлд" на 22 ноември.

Уволнението на Карик от Манчестър Юнайтед е въпрос на часове

"Sky Sports" потвърди днес, сряда, че Юнайтед е постигнал предварително споразумение с Маурисио Почетино, който в момента води националния отбор на САЩ. Янките ще изиграят два мача по време на тази пауза за международни срещи, а Почетино се очаква да заеме мястото си на резервната скамейка в събота и сряда срещу Хаити, макар че отмени днешната си пресконференция. Той би могъл да се присъедини към Юнайтед веднага след това, като има шанс да присъства на мача срещу Ливърпул в неделя, 22 ноември. Договорът му с националния отбор на Съединените щати включва клауза, позволяваща напускането му срещу сума от над 8 милиона евро. Това е сумата, която Юнайтед ще трябва да заплати, за да си осигури услугите му.

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Медийни съобщения сочат, че уволнението на Карик е въпрос на часове, тъй като изпълнителният директор Омар Берада и спортният директор Джейсън Уилкокс са се срещнали със сър Джим Ратклиф в Монако, за да решат съдбата на Карик. Берада и Уилкокс са представили препоръките си пред Ратклиф , а всичко сочи, че Карик ще плати цената за тревожния спад на отбора си към зоната на изпадане от Висшата лига. Ръководството иска лично да информира Карик за решението си.

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