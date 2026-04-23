Прокуратурата отказва разследвания по десетки сигнали за изборни престъпления

Софийската градска прокуратура (СГП) не открива достатъчно основания да започне разследвания по голяма част от сигналите за изборни нарушения - включително и такива, засягащи кандидати за депутати с имунитет. Това става ясно от официална позиция на прокуратурата, публикувана в отговор на критики, че значителен брой преписки са прекратени без последващи действия.

Към 22:00 часа на 19 април в СГП са постъпили общо 166 преписки, свързани с изборния процес. Част от тях са били обединени заради сходно съдържание.

Въпреки обема на сигналите, до момента са образувани едва 7 досъдебни производства. Други 9 преписки са изпратени по компетентност към различни прокуратури, а по 96 проверки все още няма окончателно решение.

Междувременно, към 22 април, вече 68 от преписките са приключени с отказ да се образува разследване.

"Липсват достатъчно данни"

От държавното обвинение обясняват масовите откази с липса на конкретни доказателства за извършени престъпления. Според СГП значителна част от сигналите са анонимни или съдържат твърдения, които не могат да бъдат потвърдени.

"Голяма част от сигналите съдържат крайно неопределена, неясна и неконкретизирана информация, общи твърдения, впечатления и съмнения, които не са били потвърдени при извършените проверки", посочват от прокуратурата, ръководена от Емилия Русинова.

Оттам уточняват, че по вече образуваните досъдебни производства разследванията продължават, като при събиране на достатъчно доказателства може да се стигне и до искане за сваляне на имунитет.

"По образуваните досъдебни производства се провеждат разследвания, в рамките на които, ако се съберат достатъчно доказателства по смисъла на закона за привличане на определено лице в качеството на обвиняем, прокуратурата ще упражни правомощията си включително в насока снемане на имунитет", заявяват още от СГП.

Контраст с действията на МВР

Данните на прокуратурата идват на фона на активни действия от страна на МВР по време на предизборната кампания. При операции срещу търговията с гласове бяха иззети близо 1,5 млн. евро, а задържаните за нарушения на изборното законодателство надхвърлиха 250 души.

Разминаването между мащаба на полицейските акции и ограничените действия на прокуратурата поставя въпроси за реалния ефект от борбата с изборните престъпления.