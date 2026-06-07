Нарочно ли се е прибрал Мавродиев? Говори бивш депутат, който го е наричал "приятел"

"С течение на времето ББР се формира като инструмент, който обслужваше много тясна политическа клика, която използваше банката за финансиране на собствените си интереси. Това каза бившият депутат Димитър Ламбовски след ареста на Стоян Мавродиев в предаването "На Фокус" по Нова телевизия. Той уточни, че банката е отпуснала кредити в размер близо на 1 млрд. лева тогава на 6 до 7 дружества.

"Всички тези дружества бяха приближени или директно до кръга около Делян Пеевски, или до кръга Бойко Борисов и до Ахмед Доган, разбира се. Г-н Гайтански беше използван като инструмент да се насочи паричен поток обратно", добави Ламбовски.

Всичко започва от Мавродиев?

Ламбовски смята, че основно всичко това, за което говори, е започнало по времето на Стоян Мавродиев в ББР.

"Тогава се развихриха тези схеми. В този период имаме тотално финансиране на политически активни лица. Никакъв управителен и надзорен съвет не е имал думата. Банката изцяло се управляваща от Мавродиев", добави още Ламбовски.

Според него ББР е била причината за търканията между Ахмед Доган и Делян Пеевски, което е накарало Бойко Борисов да иска оставката на Мавродиев.

Нарочно ли се е прибрал Мавродиев?

Той смята, че Мавродиев е бил наясно, че ще бъде хванат в Белград и сега трябва да свидетелства срещу Борисов и Пеевски. Според него той вероятно се е прибрал нарочно и да се възползва от бавното екстрадиране от Сърбия.

"През това време може да се опита да води съответните договорки. Той няма избор без да проведе тези договорки,защото ако не направи споразумение е много неудобно лице за всички. Предполагам, че той търси най-добрият начин, за да може да се спаси, да получи имунитет", добави Ламбовски.

Според Ламбовски като интелект Мавродиев е на високо ниво. "Един от първите пионери, които започнаха да учредяват и да регистрират офшорни компании", добави още Ламбовски.

Във връзка с разпространен запис, в което Ламбовски нарича Мавродиев "приятелю", той заяви, че много често му се случва, когато търси добра комуникация да нарича някого по този начин. ОЩЕ: "Любопитен съм да чуя Мавродиев": Демерджиев е решен да докара екстрадицията му от Сърбия докрай

https://www.actualno.com/crime/lubopiten-sym-da-chuja-mavrodiev-demerdjiev-e-reshen-da-dokara-ekstradicijata-mu-ot-syrbija-dokraj-news_2603257.html