Започна броенето на гласовете в Армения: Минути преди това спря тока

Гласуването на парламентарните избори в Армения приключи в 20:00 часа местно време, съобщи базираната в Кавказкия регион JAMnews. Всички 2005 избирателни секции в страната вече са затворени, включително деветте избирателни секции, които функционираха в поправителни домове. Процесът по преброяване на гласовете вече е в ход, пише още медията. Минути преди края на изборния ден обаче на места има прекъсвания на тока, съобщава още медията.

Избори на тъмно

Според Радио Азатутюн (RFE/RL), прекъсвания на електрозахранването са докладвани в избирателни секции 17/37, 18/6, 18/14, 18/32, 18/54, 18/79 и 11/8. Всички засегнати избирателни секции се намират в провинция Арагацотн.

Забележително е, че няколко часа преди появата на съобщения за прекъсванията, Даниел Йоанисян, представител на мисията на независимите наблюдатели, заяви, че организацията е получила предупреждения за евентуални прекъсвания на електрозахранването по-късно през деня.

„В случай на прекъсване на електрозахранването, имаме ясен план за действие. Преди всичко, това не е 1996 г., когато всички трябваше да седят на тъмно със свещи, след като токът спря. Всеки има мобилен телефон с фенерче, а камерите също ще продължат да работят. Камерите са свързани към UPS системи и ще продължат да записват и излъчват случващото се“, каза той.

Същевременно Йоанисян отбеляза, че представители на електроразпределителната компания ENA са уверили наблюдателите, че всички подстанции са под строг мониторинг, включително от правоохранителните органи. ОЩЕ: Изборите в Армения: Рекордна активност, нарушения и съвет към евентуалните превратаджии (ВИДЕО)