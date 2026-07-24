Отново на пътя Русе-Бяла: Тежка катастрофа, има пострадали

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла. Инцидентът е станал малко след 9:30 часа в участъка между село Екзарх Йосиф и разклона за Две могили, съобщиха от ОДМВР – Русе, цитирани от БНТ. По първоначална информация катастрофата е между тежкотоварен камион и миниван. В минивана, по информация на русенски медии, е пътувало семейство чужденци с деца. Още: Тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла взе жертва

Все още няма официална информация, но според източници на обществената телевизия, има загинали и ранени. Официално обаче все още не е потвърдено, че има жертви. Към мястото са изпратени три линейки на Спешна помощ, екипи на полицията и пожарната. Въведен е обходен маршрут през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе.

Припомняме, че на пътната отсечка Русе - Бяла често стават пътни инциденти. Последният е от 6 юли тази година, когато при катастрофа между два автомобила пострада един от шофьорите. Още: Поредна жертва на катастрофа на пътя Русе-Бяла