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Четири жертви след жестоката катастрофа на пътя Русе – Бяла

24 юли 2026, 13:05 часа 626 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Четири жертви след жестоката катастрофа на пътя Русе – Бяла

Четирима души загинаха, а други трима са ранени при катастрофата на пътя Русе - Бяла, в района на разклона за село Екзарх Йосиф. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Русе Даниела Малчева. Сигнал за инцидента е подаден в 9:45 часа. Блъснали са се тежкотоварен камион и миниван. В микробуса са пътували шестима души. Четирима от тях са загинали на място. Останалите двама пътници и шофьорът на камиона са откарани в болница.

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От Университетската болница "Канев" в Русе съобщиха за БТА, че 43-годишен мъж и 12-годишно дете са настанени за лечение в хирургичното отделение. Мъжът е с травми на краката. Състоянието на детето не е тежко - извършват му се изследвания и ще бъде оставено за наблюдение.

Екипи на полицията и на противопожарната служба продължават да работят на мястото на инцидента.

Движението в участъка е преустановено. Обходният маршрут е през град Две могили. Причините за инцидента се изясняват.

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катастрофа загинали пътя Русе Бяла
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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