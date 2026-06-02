Рускиня е първата жертва на българското море за летния сезон

Полицията е установила самоличността на жената, чието тяло беше извадено от морето на 31 май в района на плаж "Олимпийски надежди" край Несебър. От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че се касае за 69-годишна руска гражданка. Жената е пребивавала в собствен апартамент в село Равда. Самоличността ѝ е установена в резултат на предприетите полицейски действия след откриването на тялото. По случая продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента, съобщава БГНЕС.

Снимка: БГНЕС

Припомняме, че сигналът за инцидента е подаден в полицията в Несебър около 20:30 часа в неделя. По първоначални данни в морето е била забелязана давеща се жена, а впоследствие от водата е извадено безжизненото ѝ тяло.

При извършения оглед по тялото не са открити видими следи от насилие, информира местната полиция. На плажната ивица в близост до мястото на инцидента е намерена чанта с летни дрехи и джапанки, за които се предполага, че са принадлежали на жената.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.