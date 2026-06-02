Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Рускиня е първата жертва на българското море за летния сезон

02 юни 2026, 8:39 часа 566 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Рускиня е първата жертва на българското море за летния сезон

Полицията е установила самоличността на жената, чието тяло беше извадено от морето на 31 май в района на плаж "Олимпийски надежди" край Несебър. От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че се касае за 69-годишна руска гражданка. Жената е пребивавала в собствен апартамент в село Равда. Самоличността ѝ е установена в резултат на предприетите полицейски действия след откриването на тялото. По случая продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента, съобщава БГНЕС.

Подробности

давене, удавяне, плаж, море летен сезон, рускиня

Снимка: БГНЕС

Припомняме, че сигналът за инцидента е подаден в полицията в Несебър около 20:30 часа в неделя. По първоначални данни в морето е била забелязана давеща се жена, а впоследствие от водата е извадено безжизненото ѝ тяло.

Още: Кое е най-малкото море в света?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

При извършения оглед по тялото не са открити видими следи от насилие, информира местната полиция. На плажната ивица в близост до мястото на инцидента е намерена чанта с летни дрехи и джапанки, за които се предполага, че са принадлежали на жената.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Несебър Удавяне летен сезон рускиня море
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес