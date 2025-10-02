Прокурорският син Васил Михайлов вече е разследван и в Гърция

Срещу издирвания син на прокурор от Перник Васил Михайлов се води и разследване в съседна Гърция. Това става ясно от писмо на вътрешния министър Даниел Митов в отговор на въпрос по парламентарен контрол до депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, показа справка на Actualno.com.

Припомняме, че през юни прокурорският син бе обявен за общодържавно издирване, тъй като е криминално проявен и бе осъден на 4 г. затвор, но е на свобода, защото присъдата не е окончателна. На 12 юни е последния ден, на който се е подписал за последно в пробационната служба в Перник. Оттогава прокурорският син е в неизвестност. Неколкократно вътрешният министър Митов го призова да се предаде доброволно.

Какъв е казусът с Гърция?

Любопитното в случая е свързано именно с разкритието, че освен у нас се води и паралелно разследване от властите в Гърция. "При мен постъпи сигнал за наличие на такова от страна на гръцките власти, касаещи деяния, извършени от лицето Васил Михайлов от Перник. Отделно от това не са налице данни за напредък по отношение на издирването на това лице. С оглед на това се създава възможност казусът да се превърне в международен проблем и да повлияе негативно върху имиджа на България", подчертава Мирчев в своя въпрос.

По данни на вътрешния министър разследване в Гърция действително се води и има получена такава информация в МВР, като причината е евентуално извършено престъпление от страна на Михайлов.

