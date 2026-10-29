"Имитация на мантинели": Експерт по пътна безопасност заговори за нов Закон за движение по пътищата

"Живеем в имитация на държава, имитация на мерки, имитация на мантинели, на асфалт", каза в сутрешния блок на БНТ Илия Тодоров от Асоциацията на пострадали при пътнотранспортни произшествия във връзка с увеличението на жертвите при пътни инциденти в страната в сравнение с миналата година. Според него всички знаем какви са прегредите за физическа годност за книжка, както и годишните технически прегледи на автомобила.

"Когато се качиш и си закопчееш колана зад гърба, за да имитираш, че си с колан, и да не ти пищи тази досадна сиренка. Много имитиации на мерки, на законодателни промени и резултатът е налице", каза още Тодоров.

Според него все още има неща при шофьорските курсовеот сорта "подпиши тук, че си карал извънградско, изпита ще го оправим".

Той е категоричен, че е нужен нов Закон за движение по пътищата.

Катастрофата край Масларево: Избегната е голяма трагедия

Той коментира и тежката верижна катастрофа вчера край село Масларево, при която се удариха два товарни автомобила и автобус.

"Искам да изкажа съболезнование на близките на загиналите и да подчертая, че голямата трагедия се е разминала на късмет и на уменията на водача на автобуса, тъй като е можело да стане брутална трагедия. Видяхте кадрите от останките и това ми напомня на трагедията в Своге преди 10 години.Тогава се обеща, че в автобусите ще има обезопасителни колани и те ще се ползват. 10 години по-късно и това е имитация", добави още Тодоров. ОЩЕ: "Водачът на автобуса е спасил всички пътници": МВР и прокуратурата за верижната катастрофа край Масларево