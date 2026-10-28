"Спазил съм решение на ЦИК, не съм знаел за арестите": Директорът на затвора в Бургас отвърна на ДПС

Изпълнил съм решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) във връзка с изготвянето на избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода. Не съм знаел предварително какво ще се случи със задържаните кметове. Това каза за БТА директорът на затвора в Бургас Николай Стоянов, след като от ДПС заявиха, че ръководството на затвора предварително е знаело, че кметовете на Сунгурларе и Белица ще бъдат оставени в ареста с постоянна мярка "задържане под стража“.

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"Трябваше да изпратя списъка на лицата, които имат право да гласуват в затвора в Бургас, за да могат да бъдат заличени от списъците по постоянен адрес. Това се прави преди всички избори", обясни Стоянов.

Той посочи, че към 22 октомври въпросните лица са били със статут на задържани и са се намирали в затвора. По думите му в този момент не е имало как да знае какво ще се случи впоследствие, тъй като е изпълнявал действащата процедура.

Стоянов уточни, че заседанието за разглеждане на мерките за неотклонение е започнало на 22 октомври от 17:30 часа. "Това означава, че уведомителните писма до съответните общини е трябвало да бъдат изпратени по-рано, а задържаните лица са били включени в избирателния списък на затвора в Бургас. Ако тези лица не бяха задържани, а освободени, се подава декларация по образец на ЦИК и те имат право да гласуват по постоянен адрес", каза още директорът на затвора в Бургас.