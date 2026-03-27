Разследват пожара на покрива на общината в Разград

27 март 2026, 11:26 часа
Снимка: БГНЕС
Досъдебно производство по чл.331, ал.1 от НК е образувано във връзка с пожара на покрива в сградата на община Разград вчера, съобщават от ОДМВР в града. Пламъците тръгнали около 10.40 часа на 26 март при извършване на строително-ремонтни дейности.

Изгорели са част от стара метална конструкция и около 30 кв м хидроизолационни мембрани. Възникналият по непредпазливост пожар е загасен от дежурните екипи на РДПБЗН-Разград.

Нанесените щети са в процес на изясняване. Няма пострадали хора, служителите на общината и гражданите бяха своевременно евакуирани. 

Мотоциклет “Минск 125“ е спрян за проверка около 10.30 часа на 26 март в кубратското село Звънарци. В хода на предприетите контролни действия е установено, че 65-годишният водач на двуколесното превозно средство е неправоспособен, а управляваният от него мотоциклет не е регистриран по надлежния ред.

По случая е образувано бързо производство по чл.345, ал.2 от НК.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
