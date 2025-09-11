Войната в Украйна:

11 септември 2025, 08:33 часа 298 прочитания 0 коментара
Родител се оплака: Младежи ходят из Ботевград и пребиват децата ни

Група младежи на около 14-годишна възраст са нападнали и нанесли побой над свои връстници в градския парк на Ботевград във вторник вечерта. Две от децата са били откарани в Спешно отделение, за да бъдат прегледани, а на едно от децата е отнет портфейла. Родителите са възмутени от властите, тъй като подали жалби за случилото се, но няма предприети действия спрямо побойниците.

Насилие между деца

"Нашите деца всеки ден играят в този парк и изведнъж получаваме съобщение, че са пребити от деца от етнически произход. Като дойдохме в парка, полицията вече беше на място. Децата трепереха, кървяха", разказа един от родителите на битите деца в ефира на Нова телевизия.

"Разбрахме, че едно от децата, които бият, тренира бокс, но си е приложило техниката над децата ни. То не е било само бой, а и унижения. Плюели са ги. Накарали са ги да си наведат главите и да гледат в земята и да мълчат и през това време са ги удряли", сподели още бащата.

По думите му не става въпрос за един удар, а за продължително време – 5 минути нанасяне на побой с шутове и юмруци. 

"Синът ми е бил ритан в главата и около корема. Друго дете беше с разкървено лице и цялата му тениска беше в кръв и затова ги заведохме в Спешното на преглед", коментира майка на пострадало дете. И допълни, че всичко се е случило без никаква видима причина.

На следващия ден полицията и кмета са организирали среща с родителите на битите деца, за да се реши какво трябва да се предприеме, тъй като не става въпрос за единичен случай.

"Трябва да се вземат мерки - пешеходни патрули, когато парка е пълен. Това е най-малкото", коментират родителите.

Младежите, извършили побоя са установени. Те са на 12 и на 14 години. Говорено е с тях в районното управление и е образувана преписка. Агресията не е предизвикана от страна на другите деца, коментират от полицията.

Към момента децата са у дома. Сигнализирани са социалните служби и Местната комисия за борба с противообществените прояви.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Благоевград побой насилие над деца
