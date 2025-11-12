Даваш капаро, “търговецът“ изчезва: Измама в интернет

За масови измами в интернет алармират от полицейското управление в Шумен. Няколко са регистрираните случаи, в които жители на областния град са били измамени от търговци след онлайн пазаруване. Анализът на криминалисти показва, че активните схеми за измами към момента са две. Едната е превеждане на капаро за определена стока, след което комуникацията с търговеца приключва, и няма никаква връзка с него. Втората схема в обръщение е стока „на промоция“, за която търговците изискват превод на капаро, или пращането ѝ с наложен платеж без право на преглед и тест, като след плащане се оказва, че стоката е съвсем различна от поръчаната.

Всичко е стръв, дори автомобили

Обявите, обикновено се публикуват в групи в социалните мрежи, сред тях са всякакви вещи на много ниски цени- телефони, спортни стоки, ел. уреди, електроника, дори автомобили.

Снимка iStock

В един от случаите в РУ- Шумен мъж е дал сигнал, че е попаднал на обява за лек автомобил на много изгодна цена, за която търговецът поискал капаро.

То било да му го запази поради големия интерес към обявата. Превел исканата сума, като уговорката била да се плати останала част след като я получи.

Комуникацията е спряла веднага, след превода на парите, а издирването на „търговеца“ е невъзможно. В друга жалба се посочва, че мъж е измамен след като попаднал на обява за продажба на фургон на ниска цена. Превел капаро, след което връзката с търговеца прекъснала.

Плащаш смартфон получаваш само кутия

Работи се и по сигнал за скъп мобилен телефон, пуснат за продажба в интернет на ниска цена. След предоставяне на данни „телефонът“ е изпратен по куриер без опция преглед и тест. Пратката можело да бъде отворена само след като е платена.

След наложения платеж се оказало, че вместо мобилен телефон търговецът е изпратил пластмасова кутия. И в този случай си изключил телефона, а купувачът нямал опция да я върне. По случаите са образувани преписки в РУ- Шумен.

От полицията призовават за пореден път – не се доверявайте на обяви, които са публикувани в социалните мрежи и се изисква превеждане на капаро, или предварително плащане за стока, която не сте видели.

Възползвайте се от опцията, която предлагат куриерските фирми при наложен платеж- преглед и тест на стоката.

