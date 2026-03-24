Ръст на дрогираните и неправоспособни шофьори по пътищата през 2025 г.: Тревожни данни от ИПБ

Шофьорите, седнали зад волана след употреба на наркотици и от неправоспособни водачи продължава да бъде един от най-сериозните рискове за пътната безопасност в България. Макар тези нарушения да представляват едва около 0,6% от всички регистрирани случаи, тяхното влияние върху тежките пътнотранспортни произшествия е значително по-голямо, се казва в доклад на Института за пътна безопасност (ИПБ).

Тревожни данни

Данните за 2025 г. показват обезпокоителна тенденция. Установените шофьори, управлявали след употреба на наркотични вещества, са 3058. Още 1437 водачи са отказали проверка за наркотици, което поставя под съмнение реалния мащаб на проблема.

В същото време неправоспособните шофьори достигат 8129, а 3221 са били зад волана без необходимата категория или въпреки наложена забрана.

Общо случаите, свързани с употреба на наркотици и липса на правоспособност, възлизат на 18 845 от приблизително 3,1 милиона нарушения.

Сравнението с предходни години подчертава рязък ръст при наркотиците. В периода 2022–2024 г. случаите варират между 1500 и 2500 годишно, докато през 2025 г. достигат над 3000 – увеличение с между 30 и 80%. При неправоспособните водачи нивата остават стабилно високи – около 11 350 годишно.

Експертите предупреждават, че именно тези категории водачи са сред най-опасните на пътя. Те често комбинират няколко нарушения – например употреба на наркотици и липса на правоспособност – което значително увеличава риска от тежки катастрофи. Отказите за тестове допълнително подсказват, че реалният брой на нарушителите вероятно е още по-висок.

Изводът от данните

Въпреки предприетите мерки, най-рисковите групи шофьори остават извън ефективен контрол. Тенденцията през 2025 г. показва, че са необходими по-строги и целенасочени действия за ограничаване на този тип нарушения и повишаване на безопасността по пътищата, категорични са от ИПБ.