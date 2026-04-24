С изтекъл срок на годност: 3,5 т месо ще бъдат унищожени, съобщи БАБХ

24 април 2026, 11:03 часа
Снимка: БАБХ
С изтекъл срок на годност: 3,5 т месо ще бъдат унищожени, съобщи БАБХ

Над 3,5 тона храни от животински произход са възбранени и ще бъдат унищожени след проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните в месодобивно и месопреработвателно предприятие в град Дулово, област Силистра.

Това съобщават на страницата в интернет на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В хладилни камери са намерени над 2,5 тона свински крака, глави и уши с изтекъл срок на годност, както и 940 кг свински субпродукти, телешки опашки, сланина, сало и говежда лой без идентификационна маркировка, с разкъсана или частично липсваща опаковка.

Открити са също четири говежди четвъртини с общо тегло над 280 кг без маркировка за произход.

Храните с установени несъответствия са отделени и запечатани в хладилни камери в обекта. Предстои да бъдат унищожени.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
БАБХ телешко месо свинско месо опасни храни
