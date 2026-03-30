С металотърсач и лопата: Хванаха иманяр

30 март 2026, 12:30 часа
Снимка: ПЦ на МВР
Жител на Радомир е задържан за иманярство, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Перник.

Около в 18:30 ч. вчера в землището на радомирското село Борнарево екипи на полицията установили 28-годишен мъж да извършва незаконна археологическа дейност. Мъжът, без съответното разрешително и оборудван с металотърсач и метална лопата, претърсвал района.

При извършения му личен обиск у него са открити и иззети девет старинни предмета с различни форми, някои от които наподобяващи монети. При претърсване на жилището на 28-годишния мъж са намерени и иззети 21 дребни старинни артефакта, наподобяващи монети, както и пръстен. Той е задържан за срок до 24 ч. с полицейска заповед, а по случая е образувано досъдебно производство.

От полицията заявиха за БТА, че предстои назначаването на съответните експертизи, които да установят автентичността на иззетите предмети. Уведомена е прокуратурата и действията по разследването продължават.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Иманяри Антики задържан иманярство
