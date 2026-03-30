С мозъчен кръвоизлив и фрактура: Възрастна жена пострада при катастрофа

30 март 2026, 12:22 часа 277 прочитания 0 коментара
С мозъчен кръвоизлив и фрактура: Възрастна жена пострада при катастрофа

Жена на 76 години е пострадала при катастрофа в Радомирско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник. Инцидентът е станал в ранните часове в събота, на пътя между селата Кондофрей и Касилаг, когато лек автомобил, управляван от 78-годишен мъж от Касилаг, е загубил контрол и се е ударил в паркирана кола.

В резултат на това е пострадала 76-годишната жена, спътница на шофьора. Тя е настанена в столично лечебно заведение с фрактура на лявата китка и мозъчен кръвоизлив.

Още: Шофьорка се заби в дърво и оцеля

На мястото на произшествието е извършен оглед от служители на Районното управление в Радомир. По случая е образувано досъдебно производство, което продължава под наблюдението на прокуратурата.

Този месец двама души загинаха при катастрофа на пътната отсечка между радомирските села Червена могила и Друган.

Още: Млад шофьор блъсна жена на пешеходна пътека

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
