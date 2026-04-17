С незаконно оръжие и наркотици: Хванаха 43-годишен шуменец

Хванаха жител на Шумен с незаконно оръжие, боеприпаси и наркотици, съобщават от ОДМВР в града. На 16.04.2026 г. около 09:40 часа в хода на проведени оперативно-издирвателни действия за противодействие на престъпления свързани с наркотични вещества и незаконно държане на оръжия и боеприпаси от служители на РУ Шумен е задържан 43-годишен мъж от град Шумен, който е криминално проявен.

При извършени претърсвания в жилища в града, обитавани от него са иззети кристално вещество, поставено в лист от брошура, електронна везна, два броя метални предмети с вид на ръчни гранати, 6 броя патрони, разглобено огнестрелно оръжие – пистолет и други предмети.

Още: България в центъра на балкански екшън: Разбиха голяма схема за нелегални оръжия от Турция

Задържан е за срок до 24 часа в РУ Шумен. Образувано е досъдебно производство по чл. 354а, ал.3 от НК и чл.339 от НК.

На 15.04.2026 г. около 20:40 часа в град Шумен на ул. „Владайско въстание“ при провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия за противодействие на престъпления с наркотични вещества от служители на ОДМВР Шумен е задържан 26-годишен мъж от града, който е криминално проявен.

Още: Намериха незаконно оръжие и над 300 боеприпаса в дом в село Становец

Преди задържането му е изхвърлил пакетче с зелена маса с тегло около три грама и пакетче с кристалообразно вещество с маса около 1 грам.

В жилището му е намерена цигара по негови данни със съдържание на марихуана. Задържан е за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура Шумен.

Още: Загадъчен случай: Мъж намерен безпомощен с незаконно оръжие в дома си