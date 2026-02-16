Самоубийство? Разследващ журналист отхвърли тази теза за случая Петрохан - Околчица

На мен фактите не са ми ясни, както и на разследващите. Те не са събрани в пълен размер. Когато нямаме ясни мотиви, не можем да твърдим какво се е случило. Разследващите вървят към версията убийство и последвало самоубийство – това важи и за случилото се на Петрохан, и на връх Околчица. Това каза разследващият журналист от Bird.bg Димитър Стоянов в ефира на Евронюз.

ОЩЕ: Васил Терзиев се срещал 9-10 пъти с жертвите от "Петрохан", сами му поискали пари

Много въпроси, никакви отговори

Той коментира и показанията на Деян Илиев, който е намерил телата на хижата на Петрохан, който твърди, че на втория етаж в сградата е видял множество гилзи.

„Не мога да знам, тъй като аз не съм виждал тези гилзи, но подозирам от начина, по който той описва тези гилзи, че те са от карабината Lever Action, която е на разрешителното на Иво Иванов. Той притежава разрешително с 16 записа в него. Отговорът какво са правили тези гилзи там по точно това време трябва да дадат разследващите. Хипотезите обаче са, че някой е използвал това оръжие, за да убие кучетата“, каза той. Относно информацията, че кучетата са завързани и живи, той каза, че това са само хипотези. Те бяха изказани от кмета на село Гинци, а след това опровергани. „Той може да каже каквото си иска, важното е какво се казва в първия момент“, добави журналистът.

Според него от видеата, които МВР разпространи, всички остават с много противоречиви впечатления.

„На първо място, ние не можем да заключим категорично, че тези хора са искали да сложат край на живота си. В екипа на Bird ние разполагаме с доказателства, които сочат точно в обратната посока – че тези хора са подготвяли дългосрочни планове, имали са идеи да развиват своята дейност и не са планирали да приключват“, категоричен беше Стоянов.

ОЩЕ: Майката на жертва от случая "Петрохан-Околчица": В завещанието си Калушев даваше всичко на Николай и Александър

И добави: „Нямам отговор какво е станало, но със сигурност можем да направим това заключение – тези хора, към 2 февруари, не са имали планове да сложат край на живота си. Не мога да разкрия всичко с което разполагаме, за да кажа откъде съм сигурен в това. Това е от съображения за сигурност“.

„Приемаме, че човекът, който има две прострелни рани, е Иво Иванов. Твърди се, че първия изход е излязъл през зъбите му, а втория – е приключил живота му. Имайте предвид, че при тези изстрели от близко разстояние пораженията върху човешкия организъм са огромни“, обясни още той.

Попитан какво според него се е случило на връх Околчица, журналистът заяви, че не се знае кога е датата на смъртта. „Това не го знаем в нито един от двата случая. Нашата експертиза е на много ниско ниво. В нормалните държави това завършва с процент на вероятност. У нас експертите гледат в едно кристално кълбо. На този етап не мога да кажа кое е първо - случилото се на Петрохан, или случилото се на Околчица. А и експертите не могат да го кажат. Считам, че Околчица е последваща, защото този кемпер е забелязан в петък. Но ни не знаем тези тела пътували ли са в този кемпер, някой друг ли го е карал. Той прекосява цяла България и не може да бъде засечен от тол камерите, което е много смущаващо и необяснимо“, смята той.

ОЩЕ: Калушев се интересувал от ПВУ и "Топлофикация"? БНТ цитира негови бележки. Връзката с шестте жертви се губи по едно и също време

Стоянов постави и въпроса защо МВР не са разпространили снимки на издирваните трима души от кемпера, за да бъдат намерени. И отговори: "Очевидно не са искали тези хора да бъдат намерени“. И даде пример със сигналите за педофилия - „Ние сме свидетели как в прокуратурата са смачкани две досъдебни производства и то за педофилия“.

Попитан може ли Ивайло Калушев да е свързан с ДАНС, той отговори, че не може да даде отговор на този въпрос, но добави, че факта, че Деньо Денев, който сега е начело на тази агенция, е отказал да коментира тази информация, само и единствено засилват подозренията, че там е имало едно или повече лица, съпричастни към дейността на агенцията.

На въпрос каква са правили те и каква информация са предоставяли на държавата, за да се опъне чадър над тях, той каза, че това е много добър въпрос, но той не може да отговори на него. „тези хора от 2022 г. функционират извън рамките на закона. Те са работили с различни държавни агенции, което означава, че те са били доверени. Оставени са да дерибействат“, каза той.

ОЩЕ: "Няма да се измъкнете от зловещия скандал": Оръжията от "Петрохан" били разрешени при Рашков, Калин Стоянов бил чист

Попитан защо са оставени, той отговори, че вероятно защото са съпричастни по някакъв начин към действеността на специалните служби. „Има нещо, свързано с контраразузнаването“, смята той.

„Ивайло Калушев е работил Бог. Той създава собствен култ, който експлоатира. Ние сме идентифицирали най-малко 8 деца, на които е посягал сексуално. Това е за периода 1993-95 г. до тази година. Тези хора имат сега свой живот“, каза той.