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Борислав Сарафов поиска проверка на правосъдния министър за политическа корупция

24 септември 2026, 10:27 часа 848 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Борислав Сарафов поиска проверка на правосъдния министър за политическа корупция

Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов, е подал сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев. Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет (ВСС), ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата.

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В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в кв. "Лозенец" в София, съобщава БНР.

Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции.

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Корупция Борислав Сарафов търговия с влияние Николай Найденов Румен Радев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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