Можеше ли да бъде избегната тежката катастрофа със загинал в София? Говорят експерти

Тази трагедия би могла да бъде избегната, ако се въведат рестриктивни мерки за притежаване на мощни автомобили от млади водачи. Ако той не беше с толкова мощен автомобил, трагедията може би нямаше да е толкова голяма. Това каза Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи в ефира на Нова телевизия относно тежкия инцидент в София, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт.

ОЩЕ: След тежката катастрофа в София: Автошколите под прицел и купуват ли се шофьорски книжки

По думите му това е практика в доста европейски държави и даде пример с Италия, където има забрана младите водачи да карат автомобили над 140 конски сили, има и допълнителна забрана за съотношение тегло-мощност.

Правилата трябва да се спазват

"По време на курса той със сигурност е спазвал правилата, но след това никой не може да го следи и да го накара да го прави", каза от своя страна инструктурът Петър Вутов.

"По време на изпита трябва да се спазва изискването за навигатор на маршрута, но това не се изпълнява и често вместо това устройство маршрутът се задава от самия изпитвач", обясни Вутов. "Най-вероятно това се прави, за да има улесняване в маршрутите", допусна той и поиска спазването на правилата.

ОЩЕ: Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди фаталния инцидент

Относно появилата се информация, че Виктор Илиев е бил спрян преди време и му е съставен акт от 100 лв., че е карал без книжка, експертите казаха, че това е възможно.

"Шофирането без книжка е сериозно нарушение", напомни Тодоров. Той каза, че не може да коментира конкретния казус и напомни катастрофата с Мануела Горсова, при която малко преди фаталния инцидент Максим Ставийски е бил спрян от полицията, видели са, че е пиян и само са му казали да кара внимателно.

ОЩЕ: Жената до загиналия в катастрофата лекар от Сирия не може да го погребе

"Не можем да виним МВР за цялата ситуация, но ако има рестрикции, нещата няма да са такива", каза той.