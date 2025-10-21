Войната в Украйна:

Поредната треньорска рокада - нов мениджър в английската Висша лига!

21 октомври 2025, 13:14 часа 307 прочитания 0 коментара
Поредната треньорска рокада - нов мениджър в английската Висша лига!

Елитният английски отбор Нотингам Форест официално назначи бившия мениджър на Евертън Шон Дайш за нов мениджър, обяви клубът от Висшата лига.

Шон Дайш е новият мениджър на Нотингам

"Бившият играч от школата на Форест се присъединява към клуба с договор до лятото на 2027 г. и ще поеме първия си мач в четвъртък вечер, когато „червените“ се изправят срещу ФК Порто в Лига Европа“, се казва в изявление на Форест.

Още: Кризата в Ливърпул се задълбочава: такива резултати не е имало от над 10 години

Шон Дайш

Маринакис сменя трети треньор от началото на сезона

Форест остана без треньор в събота, когато отборът отстъпи с 0:3 от Челси и клубният собственик Евангелос Маринакис освободи Ангелос Постекоглу минути след последния съдийски сигнал.

Бившият треньор на Тотнъм се задържа на поста само 39 дни и загуби шест от осемте си мача начело на англичаните. Преди това начело на Нотингам бе Нуно Еспирито Санто.

Още: От посмешище до герой: Хари Магуайър обра овациите, след като спечели дербито с Ливърпул (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Висша лига Нотингам Форест Шон Дайш информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес