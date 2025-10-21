Отиваш да разследваш убийство и правиш катастрофа: МВР министърът се зае с криминалист

Служител на столичната "Криминална полиция" е предизвикал тежка катастрофа в Перник в понеделник вечерта, като по думи на потърпевшите е бил във видимо нетрезво състояние. След инцидента полицаят е отказал да даде проби за алкохол. Вече има реакция от МВ по случая, за който Actualno.com първи съобщи – криминалистът ще бъде временно отстранен от длъжност и срещу него започва дисциплинарно производство.

Според потърпевшите униформеният е пътувал по спешност за София, за да се включи в разследването по случая с убийството на дете в столичния мол.

Реакцията на МВР: Дисциплинарно производство и временно отстраняване

Часове след инцидента, от кабинета на вътрешния министър са реагирали на случая. Потвърдено е, че въпросният служител работи в СДВР и е бил извикан спешно на работа в София. След катастрофата той е бил задържан, разпитан от следовател и впоследствие освободен.

Още днес директорът на СДВР ще образува дисциплинарно производство заради категоричния отказ на служителя да даде проба за алкохол. Като незабавна мярка той ще бъде временно отстранен от работа, предава NOVA.

Разказът на потърпевшата: "Мислех, че умираме"

"Видях колата как лети към нас. Удари ни в задната част, нашата кола се завъртя," споделя ужаса си жената. Веднага след сблъсъка тя отива до другия шофьор. "Той беше неадекватен, гледаше в една точка и не говореше. Миришеше на ракия. Едва стоеше на краката си."

"Аз съм колега, няма нужда от полиция"

Когато приятелят на Елизабет заявява, че ще извика полиция, реакцията на криминалиста е показателна: "Той каза: "Аз съм колега, няма проблем, няма нужда да се вика полиция, нищо не е станало".

Въпреки опита за потулване, на място пристига патрул. Елизабет дава отрицателна проба с дрегер, но полицаят категорично отказва. По-късно, в болницата, където Елизабет е откарана с линейка заради шока и физическото неразположение, той отново отказва да даде кръвна проба в присъствието на униформени.

На мястото на инцидента е пристигнал и началник на виновния шофьор, който е потвърдил, че той е служител на "Криминална полиция". "Разбрахме, че е бил дежурен и е пътувал да разследва случая с убитото дете в мола в София. Самият той каза: "Викат ме по спешност на работа", допълва Елизабет.

Семейството е дало подробни показания, но се страхува, че случаят може да бъде прикрит. "Абсолютно смятам, че може да бъде прикрито. Този човек трябва да бъде за пример и да ни пази, а не да ни убива по пътищата пиян. Тези вратички в закона са направени да оправдават убийци", заявява тя.