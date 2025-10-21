Шест месеца по-късно: КС се заема с легитимността на Сарафов

Конституционният съд едва тази седмица за първи път ще обсъди делото "Сарафов". Това пише в. "Сега", като се позовава на свои източници. В близките седмици не може да се очаква решение по този казус. Дело №5/2025 г. виси пред КС от април 2025 г. То беше образувано по искането на състав на Върховния административен съд за обявяване за противоконституционна забраната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да избира тримата големи в съдебната система, както и на прекратяването на процедурата за избор на главен прокурор. ВАС се обърна към КС по искане на Борислав Сарафов, който беше на косъм да бъде гласуван за титуляр на поста, но дни преди това парламентът прие промените в съдебния закон, които прекратиха процедурата му.

ОЩЕ: Още един съд обяви Сарафов за нелегитимен главен прокурор

Докладчик по конституционното делото е Орлин Колев. То беше допуснато с три особени мнения. Орлин Колев беше избран от парламента за конституционен съдия с мнозинството на ГЕРБ, БСП, ИТН и хората на санкционирания за корупция от Великобритания и САЩ Делян Пеевски и встъпи в длъжност на 27 март тази година.

По делото постъпиха редица становища. Асоциацията на прокурорите, както и Камарата на следователите, очаквано, подкрепят Сарафов. Проф. Димитър Радев от ЮФ на УНСС, проф. Дарина Зиновиева, проф. Борислав Цеков, доц. Христо Паунов от УНСС, проф. Райна Николова от НБУ също подкрепят, че въпросните норми трябва да бъдат отменени.

На противното мнение са Съюзът на съдиите (ССБ) и деканът на ЮФ на Русенския университет проф. Лъчезар Дачев. ССБ пишат, че делото е недопустимо, че КС би следвало да се обърне към Съда на Европейския съюз с въпроса за независимостта на органите с изтекъл мандат. Проф. Дачев пък отбелязва, че становището му се подкрепя от Конституцията, която казва, че България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната.

ОЩЕ: Съдия Мирослава Тодорова каза на ад хок прокурора Даниела Талева да разследва и. ф. главния прокурор Борислав Сарафов

Конституционните дела се обсъждат от съдиите, когато докладчикът обяви готовност. На заседанието за обсъждане не се постановява решение, а само се коментират различните позиции. Съдии допуснаха, че едва ли по това дело ще се оформи решение само с едно обсъждане. И макар в юридическите среди през пролетта да се чуха настоявания Колев да си направи отвод от това дело, съдии коментираха пред "Сега", че този въпрос изобщо не е стоял. В крайна сметка КС се състои от 12 съдии и гласът на докладчика тежи колкото останалите 11. Друг е въпросът обаче дали е изчаквано, за да може делото да отиде точно при Колев, тъй като е общоизвестно кой от съдиите е наред да получи дело.

Вече има и практика на Съдът на ЕС, с която Конституционният съд ще трябва да се съобрази, макар и тя да не е точно за главния прокурор. Съдът в Люксембург постанови малко след образуването на това конституционно дело, че Инспекторатът към Висшия съдебен съвет не може да продължава да изпълнява правомощията си, след като мандатът му, закрепен в Конституцията, е изтекъл.