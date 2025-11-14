Скъп часовник, скъпа гривна - или само копия: Какво "краси" ръката на Даниела Талева, която трябва да разследва Борислав Сарафов? (СНИМКА)

Какъв часовник и каква гривна носи ад хок прокурорът Даниела Талева, чиято основна задача е да разследва главния прокурор (в случая обявения от ВКС за вече нелегитимен Борислав Сарафов)? Този въпрос беше поставен от разследващия сайт Bird.bg - след като вече е ясно, че след по-малко от месец Талева вече няма да е ад хок прокурор - Още: Окончателно: След 7 декември прокурор Талева няма да разследва Сарафов

"Даниела Талева (...) носи масивен часовник със сини камъни. Гривната не изглежда да е имитация на злато с дрънкулки, а скъпа. Има вероятност часовникът да е Cartier Pasha със сини сапфирени камъни и цена около 11 хиляди долара. Не разбираме от часовници и искаме помощ от приятел. Скъп ли е, евтин ли е? Марков или китайска реплика?", пише Bird.bg на страницата си във Facebook.

В отговорите на публикацията до момента на публикуване на този материал има препратка към сайт за гривни, една от които изглежда подобна на тази на ръката на Талева. 18 карата злато за 10 000 - 15 000 евро, това е цената във въпросния сайт.

Има и друг коментар - че часовникът е Cartier, не е менте, тоест цената е поне 5000 евро. Дали обаче е така, едва ли може да бъде преценено само от тези снимки - възможно е да става въпрос за реплики т.е. това да не са оригинални продукти на Cartier.

