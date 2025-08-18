Срещата Тръмп-Путин:

След Бутусов: Рускиня се удави на Българското Черноморие

18 август 2025, 10:17 часа 345 прочитания 0 коментара
След Бутусов: Рускиня се удави на Българското Черноморие

Руска гражданка се е удавила на неохраняем плаж, разположен между село Емона и местността "Иралкли". Инцидентът в морето станал вчера преди обяд, като сигналът в Районно управление - Несебър е получен около 10.00 часа. До момента е известно, че рускинята не е била туристка, а продължително пребиваваща във Варна. Тялото на жената е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че точно преди седмица на Българското Черноморие се удави и руският театрален режисьор Юрий Бутусов. Той е бил на почивка в България, като инцидентът станал около 20.30 часа.

При извършения оглед - видими следи от насилие не бяха установени. Все пак тялото на руснака беше откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас. 

Кой е Бутусов?

Юрий Бутусов е роден на 24 септември 1961 г. в Гатчина. Той е бил главен режисьор (2011-2017 г.) и художествен ръководител (2017-2018 г.) на Санктпетербургския академичен театър „Ленсовет“. От 2018 до 2022 г. Бутусов заема поста главен режисьор на Държавния академичен театър „Е. Б. Вахтангов“. Сътрудничил е и с театър „Сатирикон“, Московския художествен театър „Чехов“, Александринския театър и други, припомни контролираната от руската държава агенция ТАСС. ОЩЕ: Инцидент или нещо друго: МВР с подробности за удавянето на Бутусов в България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Удавяне рускиня Българско Черноморие Юрий Бутусов
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес