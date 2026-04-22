След инцидента с автобус край Малко Търново: Ето какво е състоянието на пострадалите

22 април 2026, 13:08 часа 472 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След инцидента с автобус край Малко Търново: Ето какво е състоянието на пострадалите

Пострадалите при катастрофата край Малко Търново са в стабилно състояние. Те са с различни наранявания, но са контактни. "Двама ще бъдат хоспитализирани", каза д-р Асен Кърджиев, директор на Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас. ОЩЕ: Трагедия на пътя: Автобус прегази хора край ГКПП "Малко Търново"

Кметът на града Илиян Янчев посочи, че в автобуса е имало предимно жени и деца. На мястото на катастрофата са пристигнали пет линейки. 

По данни на Областна дирекция на МВР - Бургас автобусът е тръгнал на заден ход, след което е пропаднал в дере. Двамата шофьори на автобуса са били навън, когато е станал инцидентът.

Директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Николай Ненков заяви, че засега няма яснота относно причините, довели до инцидента. Автобусът е паднал в изключително стръмна урва, което наложило организирането на специализирана транспортна техника, за да бъде извлечено превозното средство.

Автобусът е с украинска регистрация. В него са пътували общо 39 души — 36 пасажери, двама шофьори и един стюард. Потвърдено е, че двама от пътуващите са загинали, а още девет души са приети в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

Предстои провеждането на специални следствени действия под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
