Трагедия на пътя: Автобус прегази хора край ГКПП "Малко Търново"

22 април 2026, 9:40 часа 393 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тежък инцидент край ГКПП "Малко Търново". Автобус е тръгнал назад и е прегазил двама души, а няколко други са ранени, съобщи Нова телевизия. По първоначална информация превозното средство е аварирало, след като е останал без гориво. Пътниците са били свалени от превозното средство, но малко по-късно то е потеглило на заден ход и е връхлетяло част от хората, намиращи се зад него.

Двама от ранените са транспортирани с линейки към Бургас. Останалите пътници от групата са настанени в дневен център в пограничния район. 

Изясняват се всички обстоятелства около инцидента.

Инцидентът е станал в ранните сутрешни часове.

 

Виолета Иванова Отговорен редактор
автобус инцидент загинали прегазени
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес