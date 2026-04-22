Трагедия на пътя: Автобус прегази хора край ГКПП "Малко Търново"

Тежък инцидент край ГКПП "Малко Търново". Автобус е тръгнал назад и е прегазил двама души, а няколко други са ранени, съобщи Нова телевизия. По първоначална информация превозното средство е аварирало, след като е останал без гориво. Пътниците са били свалени от превозното средство, но малко по-късно то е потеглило на заден ход и е връхлетяло част от хората, намиращи се зад него.

Двама от ранените са транспортирани с линейки към Бургас. Останалите пътници от групата са настанени в дневен център в пограничния район.

Изясняват се всички обстоятелства около инцидента.

Инцидентът е станал в ранните сутрешни часове.