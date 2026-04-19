19 април 2026, 18:39 часа 310 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Автобус аварира в тунел "Траянови врата" на АМ "Тракия", пътниците са евакуирани

Автобус аварира в тунел "Траянови врата" на АМ "Тракия", съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев във Facebook. По думите му - пътниците са евакуирани и изведени от тунела, а движението е обезопасено и няма задръстване. От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че движението в тунела в посока София вече е възобновено - именно в тази посока то бе затруднено заради инцидента.

От АПИ по-рано казаха, че активната лента в тунела е затворена за движение, а трафикът се пренасочва в изпреварващата, като на място движението се регулира от екипи на пътна полиция.

Пореден случай там

Снимка: АПИ

Трасето около „Траянови врата“ често е сцена на произшествия. През март миналата година там стана фатална катастрофа между микробус и тир, при която загинаха двама души. Месеци по-късно се стигна и до затваряне на магистралата заради възпламенил се лек автомобил. Съвсем скоро в района трафикът бе затруднен от преобърнат тир, припомня "Евроком". Зимните месеци също създават проблеми, като в края на 2023 г. снеговалеж предизвика верижни удари и километрични колони.

Съоръжението предстои да бъде модернизирано. В началото на годината АПИ обяви обществена поръчка за основен ремонт на тунела, която включва изграждане на нови вентилационни и противопожарни системи.

Димитър Радев Отговорен редактор
