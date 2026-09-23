Слави Трифонов унищожи паметна плоча на Петрохан (СНИМКА)

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов е унищожил паметната плоча, която близките на убитите на хижа "Петрохан" и връх Околчица, поставиха на прохода. Това съобщи самият той в профила си във Facebook. "Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго", написа той.

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И добавя: "Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз!", пише Трифонов.

Той се заканва, че ако "някой ненормалник реши пак да сложи плоча, пак ще я унищожа".

В поста си той обяснява, че е поставял паметна плоча - на плажа край Синеморец, която е в памет на двама смели, всеотдайни и жертвоготовни мъже - Петър Тодоров и Христо Стефанов. "Те спасиха две давещи се деца от морето, но самите те не успяха да излязат и загинаха. Живот за живот", добавя лидерът на ИТН.

С него е бил и считащият себе си за журналист Мартин Карбовски. "Аз бях с него, както предупредих в последното ни живо предаване - ако не я махнете - ние ще я махнем. Държавата позволява извращения на паметта и истината. Някой трябва да ги спре. Нека всеки, който беше с нас, си признае", пише той в профила си във Facebook.

Припомняме, че паметната плоча беше сложена в началото на април от близки на шестимата загинали. "6 убити – 600 кг – по 100 кг на човек", написа тогава в профила си във Facebook Ралица Асенова, майка на загиналия Николай Златков. На плочата пише: "В непрестанното преследване на истината - нека всяка наша стъпка бъде безстрашен скок в пространството, където дълбоката простота на това, което е, догонва сложните сенки на онова, което изглежда, че е". Под този цитат е подписан Ивайло Калушев, един от загиналите.

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Трагедията стана на 2 февруари, когато в хижата бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Седмица по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени и телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев.

Прокуратурата твърди, че става въпрос за тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство при Околчица - убийствата, според тази версия, са извършени от Ивайло Калушев. Близките смятат, че става дума за убийства и на шестимата. Съдебно решение по случая няма засега.