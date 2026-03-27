"Служебният кабинет няма да бъде отпускарски“: Христанов вади схема след схема – месо, дърва за огрев, заплати за фантоми-чиновници

27 март 2026, 8:31 часа 151 прочитания 0 коментара
"Служебният кабинет няма да бъде отпускарски“: Христанов вади схема след схема – месо, дърва за огрев, заплати за фантоми-чиновници

За съжаление има регрес, има проблеми, но както решаваме всички проблеми, така и там – това заяви служебният земеделски министър Иван Христанов, коментирайки какво става с Капитан Андреево. Той смята, че чрез такива "златни договори" има отчет към партийни касички - ОЩЕ: Изплува името на Таки - 3 години българското правосъдие не прави нищо за ГКПП Андреево

Като много обезпокоителен определи служебният земеделски министър случаят с незаконните кланици в Кърджалийско. "Единственият начин да функционира е никой да не обръща внимание", заяви Христанов, като уточни, че инспектори от БАБХ са пускали доклади към регионалното ръководство и нищо не е следвало. По думите му, схемата си върви от години – незаконен внос на животни, незаконното им транжиране – ОЩЕ: Разбиха незаконни кланици и в Кърджалийско: Тонове месо са излезли на пазара без контрол

Много интересно като пуснахме заповедта, че ще блокираме цялото незаконно движение на животни в България, почнаха да излизат видеа как това ще провали Великден, подчерта Христанов пред БНТ. Същите тези хора, ако след два месеца има епидемия (от шап, шарка по животните и т.н.), какво ще кажат? "Слаба държава видяхме до какво води", каза още служебният земеделски министър. Той увери, че се работи с МВР, за да се установи "кои са тарторите" на схемата с кланиците и напомни за Брендо, когото BIRD обвърза с този сегмент на подземния свят - Още: Десетки тонове храни с изтекъл срок в хасковски склад, министър Христанов пита има ли връзка с Брендо (ВИДЕО)

Христанов предупреди, че ако някъде потребител види две етикетчета на месо или друг хранителен продукт, да внимават, да не купуват, а да сигнализират. Две етикетчета предполагат, че е променен срокът на годност.

Иван Христанов говори и за дървата за огрев – било много интересно как на конкретни места възрастни хора получават оферти за дърва сега, след като зимата е отминала. Той конкретно говори и за "хиляди километри" изсечена гора в района на Брезник. Констатира се, горски работник не подписва протокола и всичко се блокира, обясни министърът как такива схеми потъват.

Още: Прокуратурата гледа "незаконна сеч и застрояване" от фирми на украинеца, сочен за таен свидетел срещу Благомир Коцев

И още – другата седмица ще изкараме случаи на хора, работили уж години някъде в държавната администрация и получавали заплати, а всъщност само на хартия, заяви Иван Христанов.

"Държавни органи, които да играят ролята на бухалка, няма да има", увери Христанов и добави, че всеки фермер може да му се обади по телефона, ако смята, че не е така. "На терен се работи здраво. Този служебен кабинет няма да бъде отпускарски", добави той. И увери, че торове за земеделците, както и гориво, ще има.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
