Спрял автобуса, направил скандал: Хванаха пиян шофьор

10 октомври 2025, 09:58 часа
В Кубрат задържаха водач на автобус, шофирал след употреба на алкохол, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград, цитирани от БТА. В късните часове снощи в Районното управление в Кубрат е получен сигнал от 65-годишна жена за това, че шофьорът на автобуса е спрял пред дома ѝ и в явно нетрезво състояние е предизвикал скандал с 67-годишния ѝ съпруг. След като е изгонен от имота, 66-годишният мъж потегля с автобуса. Малко след това е спрян от полицейски служители. Пробата му с дрегер е отчела 1,87 промила алкохол в издишания въздух, посочват от полицията. 

Шофьорът на автобуса е задържан в сградата на Районното управление. По случая е образувано бързо производство, допълват от ОДМВР в Разград.

Общо 1619 са нарушенията на Закона за движение по пътищата през миналата седмица по пътищата в област Разград. Установени са петима шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол, при трима от тях концентрацията е била над 1,2 промила.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова
