Инфлуенсърите се обидиха. Стоян Колев не им бил колега

Българската асоциация на създателите на съдържание (БАСС) излезе с официална позиция след широко отразения случай със Стоян Колев, който беше задържан след полицейска проверка на автомагистрала "Тракия".

В понеделник от МВР съобщиха, че срещу Колев е започнато производство, след като е бил спрян на 93-ия километър на магистралата. Проверката е извършена след сигнал на телефон 112 за мъж, който размахва предмет, наподобяващ автоматично оръжие, през люка на движещ се автомобил. Последвалите тестове са отчели положителен резултат за употреба на наркотични вещества, а по-късно от полицията уточниха, че иззетият предмет представлява еърсофт реплика, а не бойно оръжие. Въпреки това на водача е съставен акт за демонстрирането му на обществено място. Още: Вижте ВИДЕО от ареста на инфлуенсъра Стоян Колев

Позиция

На този фон от Българската асоциация на създателите на съдържание подчертаха, че не коментират действията на правоохранителните органи и не заемат позиция по конкретния случай преди приключване на всички проверки и официални процедури.

От организацията обаче използват случая, за да поставят по-широк въпрос за начина, по който в публичното пространство се използват понятията "инфлуенсър" и "създател на съдържание".

Според БАСС не всяка форма на онлайн популярност следва автоматично да бъде определяна като инфлуенсърство. От асоциацията отбелязват, че професионалното създаване на съдържание е свързано не само с броя последователи, но и с последователност, творчество, изграждане на общности и отговорност към аудиторията.

"Днес много хора имат големи аудитории в социалните мрежи. Това обаче не означава автоматично, че всяка форма на видимост следва да бъде приравнявана с професионално създаване на съдържание или с инфлуенсърство", посочват от организацията.

От БАСС подчертават, че в България има стотици създатели на съдържание, които работят професионално в различни сфери - образование, спорт, култура, предприемачество, социални каузи и развлекателна индустрия. Според тях тези хора не бива да бъдат поставяни под общ знаменател с личности, придобили популярност основно чрез скандали или провокативно поведение.

В позицията се посочва още, че когато дадено онлайн присъствие е свързано предимно с демонстрация на рисково поведение, агресия, нарушаване на правила или търсене на внимание чрез скандали, медиите трябва да бъдат по-прецизни в използваните определения.

"Не всяка онлайн популярност е инфлуенсърство. И не всяко поведение, което привлича внимание, заслужава да бъде представяно като модел на влияние", заявяват от асоциацията.

От организацията отправят и призив към медиите да подхождат по-внимателно при използването на термини като "инфлуенсър" и "създател на съдържание", особено когато става дума за полицейски проверки, инциденти или други случаи с обществен отзвук.

БАСС заявява, че ще продължи да работи за професионализиране на сектора, насърчаване на етичните стандарти и изграждане на по-ясно разбиране за отговорността, която носи влиянието в дигитална среда.