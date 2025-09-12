Съдът решава да пусне ли от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Софийският градски съд ще гледа днес мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев. Защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен. Припомняме, че Коцев получи обвинения за корупционни престъпления и от два месеца е в ареста. ОЩЕ: Нов опит за промяна на мерките: Коцев, Барбутов и Рафаилов искат да излязат от ареста

Междувременно неговият заместник - Диян Иванов, вече бивш зам.-кмет, оттегли първоначалните си показания с мотива, че са дадени пред Антикорупционната комисия под натиск.

Два месеца след акцията на КПК във Варна Иванов отново излезе с публикация в социалните мрежи, в която обясни, че след като е депозирал отказа и е поискал нов разпит в присъствието на адвокат и съдия, никой от прокуратурата не го е потърсил.

През деня, както и вечерта Инициативата "Правосъдие за всеки" организира поредни протести в подкрепа на задържаните.

Ще излезе ли от ареста зам.-кмета на София?

Съдът ще гледа и мярката за неотклонение на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, предлагане на подкуп, и че в съучастие с експерта по обществени поръчки Петър Рафаилов е предложил на кметовете на "Младост" и "Люлин" да им бъдат изпратени експерти, които да ги съветват при изготвянето на документи за обществените поръчки с благоприятни за определени фирми условия.