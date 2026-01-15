Съмнения за престъпна група, разпространяваща фалшиво евро в Казанлък

Фалшива банкнота от 100 евро бе хваната от собственика на хранителен магазин в Казанлък. Той веднага подаде сигнал към полицията за двамата мъже, влезли в магазина и купили с фалшификата кутия цигари и чипс. Освен това успял да ги открие и да ги предаде на органите на реда. Банкнотата е бил доста добър фалшификат. Има съмнение за престъпна група, която разпространява фалшиво евро в града.

Разказ от първо лице

"Когато видяхме банкнотата, първо се усъмнихме. Тя беше емисия 2002 г. Подадохме сигнал на тел. 112. Дойде патрул, който ни насочи към районното управление, за да пуснем жалба", разкава собственикът на магазина Радослав Христов в ефира на Нова телевизия.

Той качва в социалните мрежи снимки на въпросните лица. "За 2 часа разбрахме кои са, откъде са, че са криминално проявени. Имахме два сигнала от търговски обекти, в които те са опитали да дадат фалшиви пари. Предадохме цялата информация на полицията, но от тяхна страна нямаше никаква реакция", сподели още той.

Един от мъжете, дали фалшивата банкнота, решава да иде и да се извини, както и да възстанови сумата.

"Разпитах го и ми обясни цялата схема - откъде са взели парите, колко са. Купили са ги хора в София. Заплатили са чрез криптовалута и са получили локация къде ще бъдат оставени фалшивите банкноти. Те не са задържани от полицията. Предали са се с адвокатите си в полицията, но са били без телефони и с идеално изчистени от следи домове", разказа собственикът на обекта.

От прокуратурата съобщиха, че по случая се води досъдебно производство.