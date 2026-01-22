Телефонна измама за 31 000 евро в Кюстендил

Семейство от Кюстендил е станало жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията в Кюстендил. Двойката е измамена с 31 000 евро, които били хвърлени през оградата на училище в града. Измамниците се издирват, казаха от полицията.

Измамените са отишли в полицията в Кюстендил снощи, в 2:40 часа, за да съобщят, че са били въведени в заблуждение по телефона от непознат мъж, който се представил се за полицай от националната полиция. Мъжът им съобщил, че ще последва обаждане от измамници, които проследяват, които ще им поискат пари. Уверил ги, че полицията е в готовност да реагира и да задържи престъпниците. Семейството е контролирано постоянно по телефоните, като не им е било позволявано да говорят с други хора.

Комуникацията по телефона между жертвите, измамниците и "полицая" е продължила до късно през нощта, казаха от полицията. Жертвите на измамата били уведомени, че има задържани, водят се разговори с прокурор, а мнимият полицай им дал телефонен номер за връзка.

Парите, общо 31 000 евро, били занесени до близко училище и хвърлени през оградата. След оставянето на парите и спазените указания обажданията били преустановени, семейството опитало да се свърже с полицая, но без резултат.

Специализираните полицейски действия са започнали веднага след заявяването на деянието от служители на РУ - Кюстендил. По случая е образувано досъдебно производство по случая, уведомен е и дежурен прокурор.

Само преди дни възрастна двойка от село Лозно, община Кюстендил, стана жертва на грабеж, след като обмени спестяванията си в евро в банков клон в града.