Войната в Украйна:

Десетгодишно дете почина от сърдечен удар в двора на училище

01 ноември 2025, 15:49 часа 926 прочитания 0 коментара
Десетгодишно дете почина от сърдечен удар в двора на училище

Десетгодишно момиче почина в двора на училището си в Гърция в резултат на сърдечен удар, съобщава в. „Катимерини“. Трагедията е станала вчера по обяд в 10-о основно училище в Аспропиргос в регион Атика. Момичето припаднало в двора на училището, докато обикаляло около баскетболното игрище. Веднага била повикана линейка, която откарала детето с полицейски ескорт до болница, където лекарите опитвали да я съживят в продължение на повече от 20 минути. Според първоначалните констатации момичето е получило сърдечен удар. 

Министерството на образованието посочи, че по време на инцидента детето не е участвало в занимания по физическо възпитание, а само е обикаляло около баскетболното игрище. Според информация на министерството в медицинския картон на детето не са посочени здравословни проблеми и то не е имало ограничения за физическа активност.

Заглавна снимка: Архив.

Още: „Детска престъпност“ към СДВР с подробности за профила на убиеца в мола

Дете е с опасност за живота след токов удар от електрически стълб

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
дете Гърция Инфаркт сърдечен удар
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес