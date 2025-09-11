Трети ден гасят пожар в Рила

Продължава гасенето на пожара, който възникна на 9 септември в сухи треви над горския пояс в Рила планина, над река Илийна, в местността Чаушки дупки, съобщиха от полицията в Кюстендил, цитирани от БТА. На място работят екипи на противопожарните служби в Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Рила и Благоевград, служители на Национален парк "Рила", екип на Рилската света обител и Национален парк "Рилски манастир". В гасенето участват и доброволци от Кюстендил.

Пожарът се развива в труднодостъпен терен при надморска височина над 2200 м. Причина за възникването му е мълния. Днес в гасенето отново ще се включат и два хеликоптера.

Пожарът е възникнал около 18:00 часа във вторник и е обхванал площ от около 250 дка.